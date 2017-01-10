Победа Джоковича, дубль чешек и полуфинал Свитолиной

© brisbaneinternational.com.au. Каролина Плишкова

Завершилась первая неделя соревнований в Туре, самое время ознакомиться с победителями турниров и взглянуть на результаты украинцев.

На первой неделе было три турнира у мужчин и три у женщин. Начнем с прекрасной половины.

WTA

BRISBANE INTERNATIONAL. Победитель – Каролина Плишкова. Парный разряд – Маттек-Сандс/Мирза

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

Соревнования в Брисбене с первых дней были интересны украинскому болельщику. Три украинки выступили на австралийском турнире, а Элине Свитолиной удалось дойти до полуфинала, попутно обыграв первую ракетку мира!

В квалификации стартовали две Екатерины – Козлова и Бондаренко, обе не сумели выиграть квалификационный турнир, но Бондаренко попала в «основу» как lucky loser, где в упорном матче проиграла в первом круге Винчи – 6:7(4), 7:6(4), 6:7(5).

А вот Элина Свитолина шуму наделала, сначала харьковчанка разобралась с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг, затем повозилась с Шелби Роджерс, сыграв три сета, но это не помешало выдать еще один трехсетовый матч. В поединке с первой ракеткой мира Анжелик Кербер Свитолина проявила характер, дожав именитую немку. В полуфинале была встреча с будущей чемпионкой, Каролиной Плишковой, в этот раз чешку одолеть не удалось.

Плишкова довольно легко выиграла финал у Ализе Корне – 6:0, 6:3. Эта победа позволила чешской теннисистке поднятсья на пятую строчку в рейтинге WTA, установив личный рекорд.

В парном разряде выступала Екатерина Бондаренко, но в дуэте с Юлией Путинцевой из Казахстана проиграла в первом же круге паре Бегу/Касаткина 2:6, 0:6.

ASB CLASSIC. Победитель – Лорен Дэвис. Парный разряд – Бертенс/Ларссон



Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

На турнире в Новой Зеландии представительниц Украины не было, поэтому ограничимся сухими фактами.

Победа в одиночном разряде досталась американке Лорен Дэвис, которая в финале обыграла хорватку Ану Конюх – 6:3, 6:1. После победы Дэвис поднялась на 15 позиций и ворвалась в ТОП-50, заняв 46-е место в рейтинге WTA по итогам недели.

На турнире выступала Серена Уильямс, но экс-первая ракетка мира уже во втором круге потерпела поражение от своей соотечественницы Мэдисон Бренгл – 4:6, 6:7(5).

В парном разряде одержали победу Кики Бертенс и Йоханна Ларссон.

SHENZHEN OPEN. Победитель – Катерина Синякова. Парный разряд – Главачкова/Пэн

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

В одиночном разряде украинки не выступали, зато в парном Ольга Савчук добралась аж до финала!

Ольга в паре с румынкой Ралукой Олару получила третий номер посева, а у вторых финалисток турнира Андреа Главачковой и Пэн Шуай – второй рейтинг на турнире.

К сожалению, в финале пара Савчук/Олару потерпела поражение в двух сетах 1:6, 5:7.

Ольга Савчук поднялась на 58-е место в парном разряде.

В одиночном разряде победу праздновала чешка Катерина Синякова, обыгравшая Элисон Риске из США. 6:3, 6:4 – счет финального поединка.

ATP

Brisbane International. Победитель – Григор Димитров. Парный разряд – Коккинакис/Томпсон

Результаты турнира (PDF):

Одиночный раз ряд

Парны й разряд

Единственным представителем Украины на турнире стал Александр Долгополов, который, правда, недолго пробыл в Брисбене.

Киевлянин, вернувшийся на корт после травмы, уступил в первом раунде бывшему лидеру мирового рейтинга Рафаэлю Надалю. 6:3, 6:3 – в пользу испанца.

Победа на турнире досталась Григору Димитрову, который выиграл свой первый титул за последние три года. В упорном поединке был обыгран Кеи Нишикори – 6:2, 2:6, 6:3.

Парный турнир остался за обладателями wild card Танаси Коккинакисом и Джорданом Томпсоном из Австралии. В финале были обыграны Жиль Мюллер и Сэм Куэрри.

Qatar ExxonMobil Open. Победитель – Новак Джокович. Парный разряд – Шарди/Мартин

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

Соревнования в Дохе собрали у себя двух лидеров мирового рейтинга – Новака Джоковича и Энди Маррея. Именно финал между грандами стал украшением турнира. Победу праздновал сербский теннисист, который поставил себе цель вернуться на первую строчку рейтинга ATP.

Украинцы были представлены лишь Ильей Марченко, который покинул турнир уже в первом раунде. Дончанин не справился с подачей Иво Карловича, который выиграл матч на двух тай-брейках.

В парном турнире победили французы Жереми Шарди и Фабрис Мартин, которые поочередно обыграли четвертую, первую и третью пару турнира. В финале были повержены Поспишил и Штепанек – 6:4, 7:6(3).

Aircel Chennai Open. Победитель – Роберто Баутиста Агут. Парный разряд – Бопанна/Недунчехиян

Результаты турнира (PDF):

Одиночный разряд

Парный разряд

Турнир в индийском Ченнае стал наименее представительным среди сыгранных на этой неделе. Победа досталась второй ракетке соревнований испанцу Роберто Батисте Агуту, который в финале обыграл Даниила Медведева из России – 6:3, 6:4.

В парном турнире победу праздновали хозяева кортов индусы Бопанна/Недунчехиян

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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