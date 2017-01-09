Джон Миллман снялся с Australian Open

Австралийский теннисист Джон Миллман отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 16-го по 29-е января в Мельбурне. Причиной такого решения стала травма бедра спортсмена.
Теперь его место в основной сетке соревнований займёт американец Джаред Дональдсон.
Напомним, что ранее Миллман также снялся с турнира в Брисбене.
Источник — Gotennis.ru
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