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Джон Миллман снялся с Australian Open

Австралиец не восстановился после травмы

  • 09.01.2017 19:27
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Австралийский теннисист Джон Миллман отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 16-го по 29-е января в Мельбурне. Причиной такого решения стала травма бедра спортсмена.

Теперь его место в основной сетке соревнований займёт американец Джаред Дональдсон.

Напомним, что ранее Миллман также снялся с турнира в Брисбене.

Источник — Gotennis.ru

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