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Хобарт. Леся Цуренко стартовала с победы

Украинка в двух сетах обыграла Солер-Эспиносу

  • 09.01.2017 19:04
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Zimbio
© Zimbio

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела барьер первого круга соревнований в Хобарте, победив в двух сетах испанку Сильвию Солер-Эспиносу, - 6/2, 6/3.

Матч продлился 1 час 9 минут. 57-й номер рейтинга WTA, 27-летняя Леся, сделала четыре брейка и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 29-летняя Солер-Эспиноса, занимающая 127-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, совершила два эйса и столько же двойных ошибок. Украинка сократила отставание в личных встречах спортсменок - 2:3.

Во втором раунде турнира Hobart International Цуренко сыграет со шведкой Йоханной Ларссон, переигравшей чешку Кристину Плишкову, - 6/7(5), 6/3, 6/1.

Источник — Gotennis.ru

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