Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Долгополов опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Первая ракетка Украины теперь занимает 63-место в рейтинге теннисистов-професионалов

  • 09.01.2017 13:48
  • 203 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Долгополов опустился на одну строчку в рейтинге ATP
В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) первая ракетка Украины Александр Долгополов, который в первом матче года проиграл Рафаэлю Надалю, опустился на одну позицию – с 62 на 63 строчку.
 
Еще один украинец Илья Марченко, уступивший на старте сезона Иво Карловичу, потерял 19 позиций, занимая теперь 93 место.
 
Сергей Стаховский также потерял одну строчку, сместившись со 109 на 110 позицию.
 
В первой пятерке изменений не произошло – рейтинг по прежнему возглавляет британец Энди Маррей.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.