Долгополов опустился на одну строчку в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) первая ракетка Украины Александр Долгополов, который в первом матче года проиграл Рафаэлю Надалю, опустился на одну позицию – с 62 на 63 строчку.

Еще один украинец Илья Марченко, уступивший на старте сезона Иво Карловичу, потерял 19 позиций, занимая теперь 93 место.

Сергей Стаховский также потерял одну строчку, сместившись со 109 на 110 позицию.

В первой пятерке изменений не произошло – рейтинг по прежнему возглавляет британец Энди Маррей.

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