Элина Свитолина снялась с турнира в Сиднее

© brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина не будет выступать Сиднее. Причиной снятия с турнира стало вирусное заболевание.

«У меня были постоянные головные боли в течение последних двух дней. К сожалению, сегодня стало еще хуже, когда я разминалась на жаре», - сказала Свитолина.

«Я люблю играть в Сиднее, это один из моих любимых турниров в сезоне. Надеюсь, в следующем году вернусь сюда и буду играть для этой замечательной публики», - добавила первая ракетка Украины.

Сегодня утром Свитолина должна была сыграть поединок с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг, которую обыграла на прошлой неделе в Брисбене.

Напомним, 22-летняя украинская теннисистка дошла до полуфинала соревнований на Международном турнире в Брисбене, проиграв последний матч чешке Каролине Плишковой, которая также снялась с турнира в Сиднее (травма бедра).

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