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ATP и WTA. Неделя 2. Анонс

Sport.ua представляет турниры в Окленде

  • 07.01.2017 17:54
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kcltennis.com
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На второй неделе нового теннисного сезона состоится по два турнира в ATP и WTA турах. Sport.ua предлагает ознакомиться с превью предстоящих соревнований.

ATP

ASB Classic (Окленд, Новая Зеландия, Хард, ATP - 250). Призовой фонд – $508 360

Турнир перед стартом Austrlain Open традиционно не собирает в своей сетке каких-то звезд. Первый номер «посева» - Роберто Баутиста Агут имеет 14-й номер в рейтинге ATP.

В прошлом сезоне как раз испанец и стал победителем турнира, обыграв Джека Сока – 6:1, 1:0, отказ соперника. В этом году австралиец имеет шанс взять реванш, он также в сетке турнира, посеян под четвертым номером.

Украинцы турнир в Новой Зеландии пропускают.

Сеяные игроки: Баутиста Агут (14*), Изнер (19), Феррер (21), Сок (23), Рамос-Винолас (27), Лопес (28), Джонсон (33), Багдатис (36)
* - позиция в рейтинге

Предыдущий финал: Роберто Баутиста Агут – Джек Сок – 6:1, 1:0 (отказ)

За ходом турнира можно следить в текстовой трансляции
Расписание матчей игрового дня
Сетка турнира в PDF-формате
Официальный сайт турнира

Apia International Sydney (Сидней, Австралия, Хард, ATP – 250). Призовой фонд – $495 630

В квалификации к этому турниру выступал дончанин Илья Марченко. Украинец получил второй номер посева в квалификационном турнире, но не сумел справиться с обладателем wild card Кристофером О`Коннеллом – 3:6, 3:6.

В основной сетке соревнований заявлен Александр Долгополов, ему предстоит начать борьбу поединком против шестой ракетки соревнований Жиля Мюллера из Люксембурга. Матч состоится в ночь на 9 января.

В отличие от соревнований в Окленде, в основной сетке присутствует представитель ТОП-10 – Доминик Тим.

Сеяные игроки: Тим (8*), Куэвас (22), Троицки (29), Каррено Буста (30), Кольшрайбер (32), Мюллер (34), Клижан (35), Гранольерс (37)
* - позиция в рейтинге

Предыдущий финал: Виктор Троицки – Григор Димитров – 2:6, 6:1, 7:6(7)

За ходом турнира можно следить в текстовой трансляции
Расписание матчей игрового дня
Сетка турнира в PDF-формате
Официальный сайт турнира

WTA

Apia International Sydney (Сидней, Австралия, Хард, WTA Premier). Призовой фонд – $776 000

На турнире выступят шесть теннисисток из первой десятки, а также Элина Свитолина, которая пока туда не входит.

Но мы начнем с квалификации. В отборе стартовали Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. Козлова проиграла в первом же раунде обладательнице wild card Элен Перес – 4:6, 4:6.

Бондаренко в квалификации получила пятый номер «посева» и уже успела преодолеть два раунда, обыграв поочередно Викторию Томову из Болгарии и Мирьяну Лючич-Барони из Хорватии. За выход в основную сетку киевлянка сразится с Наоми Броади. Поединок пройдет в ночь на восьмое января.

В основной сетке заявлена Элина Свитолина, которой в соперницы вновь досталась олимпийская чемпионка Моника Пуиг. Теннисистки встречались в понедельник на турнире в Брисбене, украинка победила без особых проблем – 6:3, 6:3. Отметим, что Пуиг является прошлогодней финалисткой этого турнира.

Матч Свитолина – Пуиг состоится 8 января, ориентировочно в 06:00.

Интересно, что в третьем раунде Свитолина может вновь встретиться с Плишковой, как и несколько дней назад в Брисбене.

В парном разряде выступит Катерина Бондаренко в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана. В первом круге соперницы - Хингис/Вандевеге (2).

Сеяные игроки: Кербер (1*), А. Радванська (3), Цибулкова (5), Плишкова (6), Кузнецова (9), Конта (10), Свитолина (14), Веснина (16)
* - позиция в рейтинге

Предыдущий финал: Светлана Кузнецова – Моника Пуиг – 6:0, 6:2

За ходом турнира можно следить в текстовой трансляции
Расписание матчей игрового дня
Сетка турнира в PDF-формате
Официальный сайт турнира

Hobart International (Хобарт, Австралия, Хард, WTA International). Призовой фонд – $250 000

Менее представительный турнир, нежели соревнования в Сиднее, но не менее интересный – сразу несколько украинок выступят в Хобарте.

В основной сетке сыграет Леся Цуренко, первая соперница украинки – шведка Йоханна Ларссон. Матч состоится в ночь на 9 января.

Также в парном разряде сыграют еще три украинки. Так, команда сестер Киченок Людмилы и Надежды встретится с австралийками Барти/Дельаква. А Ольга Савчук в паре с румынкой Ралукой Олару сыграют против вторых сеяных Бертенс/Ларссон.

Поединок Савчук состоится 8 января ориентировочно в 8 утра по киевскому времени, а сестры Киченок сыграют в ночь на 9-е января.

Сеяные игроки: Бертенс (22*), Севастова (34), Никулеску (38), Дои (40), Корне (41), Младенович (42), Осака (48), Эррани (49)
* - позиция в рейтинге

Предыдущий финал: Ализе Корне – Эжени Бушар – 6:1, 6:2

За ходом турнира можно следить в текстовой трансляции
Расписание матчей игрового дня
Сетка турнира в PDF-формате
Официальный сайт турнира

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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