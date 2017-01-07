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Брисбен. Плишкова выиграла турнир

В финале чешка обыграла Ализе Корне

  • 07.01.2017 12:48
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brisbaneinternational.com.au. Каролина Плишкова
© brisbaneinternational.com.au. Каролина Плишкова

После победы в полуфинале над украинкой Элиной Свитолиной чешская теннисистка Каролина Плишкова (3-я сеяная) выиграла и финальный матч турнира в Брисбене. Чуть более часа понадобилось Плишковой, чтобы в двух сетах обыграть француженку Ализе Корне.

Для Каролины это 7-й титул в карьере и она гарантированно займет 5-ю строчку рейтинга WTA.

Брисбен (Австралия). Женщины. Финал 
Каролина Плишкова (Чехия) — Ализе Корне (Франция) — 6:0, 6:4

Источник — Sport.ua

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