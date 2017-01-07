Брисбен. Плишкова выиграла турнир

После победы в полуфинале над украинкой Элиной Свитолиной чешская теннисистка Каролина Плишкова (3-я сеяная) выиграла и финальный матч турнира в Брисбене. Чуть более часа понадобилось Плишковой, чтобы в двух сетах обыграть француженку Ализе Корне.
Для Каролины это 7-й титул в карьере и она гарантированно займет 5-ю строчку рейтинга WTA.
Брисбен (Австралия). Женщины. Финал
Каролина Плишкова (Чехия) — Ализе Корне (Франция) — 6:0, 6:4
Источник — Sport.ua
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