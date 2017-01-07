Брисбен. Плишкова выиграла турнир

Когда уже судьи перестанут тянуть реал и засчитывать голы с оффсайда...

Просто феерическая чушь.

Кадару приятно будет узнать, что Динамо им интересуется, и даже предлагает какие-то деньги. Если ...

Чушь. Динамо обязательно нужны защитники. Вида и Хачериди явно сидят на чемоданах, а молодежь пок...

Если игрок стоит недорого,значит,он игрок не из лучших.Потому,что в ДК дешёвых нет!!!Следователь...