Окленд. Победительницей турнира стала Лорен Дэвис

Американка Лорен Дэвис переиграла хорватку Ану Конюх (8-я сеяная) в финале турнира в Окленде (Новая Зеландия). Интересно, что последняя очная встреча теннисисток состоялась тут же, в Окленде, в 2014-м: в 1/8 тогда тоже сильнее оказалась американка. Добавим, что для 23-летней Дэвис это был третий в карьере финал турниров WTA и первая победа.
Окленд (Новая Зеландия). Женщины. Финал
Лорен Дэвис (США) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:3, 6:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.