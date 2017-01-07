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Окленд. Победительницей турнира стала Лорен Дэвис

В финале американка обыграла Ану Конюх

  • 07.01.2017 11:24
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wtatennis.com. Лорен Дэвис
© wtatennis.com. Лорен Дэвис
Американка Лорен Дэвис переиграла хорватку Ану Конюх (8-я сеяная) в финале турнира в Окленде (Новая Зеландия). Интересно, что последняя очная встреча теннисисток состоялась тут же, в Окленде, в 2014-м: в 1/8 тогда тоже сильнее оказалась американка. Добавим, что для 23-летней Дэвис это был третий в карьере финал турниров WTA и первая победа.
 
Окленд (Новая Зеландия). Женщины. Финал 
Лорен Дэвис (США) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:3, 6:1

Источник — Sport.ua

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