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Энди МАРРЕЙ: «Матч с Джоковичем - отличная проверка»

Первая ракетка мира - о предстоящем финале турнира в Дохе

  • 07.01.2017 10:55
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atpworldtour.com. Энди Маррей
© atpworldtour.com. Энди Маррей

Британец Энди Маррей поделился мнением о предстоящем финале Qatar ExxonMobil Open, в котором ему будет противостоять серб Новак Джокович.

«Это будет отличная проверка. Будет полезно в начале сезона сыграть с одним из лучших теннисистов мира. Мы знаем игру друг друга лучше, чем игру других соперников», - сказал Маррей.
 
Напомним, Джокович является действующим победителем открытого чемпионата Дакара, а Маррей выигрывал турнир в 2008-м и 2009-м. В очных поединках премущество на стороне Джоковича - 24:11.
 


 

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