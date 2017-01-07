Энди МАРРЕЙ: «Матч с Джоковичем - отличная проверка»

© atpworldtour.com. Энди Маррей

Британец Энди Маррей поделился мнением о предстоящем финале Qatar ExxonMobil Open, в котором ему будет противостоять серб Новак Джокович.

«Это будет отличная проверка. Будет полезно в начале сезона сыграть с одним из лучших теннисистов мира. Мы знаем игру друг друга лучше, чем игру других соперников», - сказал Маррей.

Напомним, Джокович является действующим победителем открытого чемпионата Дакара, а Маррей выигрывал турнир в 2008-м и 2009-м. В очных поединках премущество на стороне Джоковича - 24:11.





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