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Доха. Джокович и Маррей встретятся в финале

Шотландец не проигрывает уже 28 матчей подряд

  • 06.01.2017 22:30
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Zimbio
© Zimbio

На турнире ATP в Дохе стали известны имена финалистов. За титул сразятся два лучших теннисиста последних лет – Новак Джокович и Энди Маррей.

В полуфинале серб обыграл испанца Фернандо Вердаско – 4:6, 7:6(7), 6:3, а Энди Маррей одолел Томаша Бердыха – 6:3, 6:4.

Отметим, что счет в личных встречах 28:11 в пользу Джоковича.

Источник — Sport.ua

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