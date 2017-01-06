Брисбен. Свитолина уступила Плишковой

© brisbaneinternational.com.au. Каролина Плишкова

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в финал турнира в Брисбене. В 1/2 она уступила Каролине Плишковой. Матч, длившийся чуть более часа, завершился победой чешской спортсменки в двух сетах - 6:2, 6:4.



Второй финалисткой стала француженка Ализе Корне, чья соперница (4-я сеяная, испанка Гарбинье Мугуруса) отказалась продолжить полуфинальный матч из-за травмы.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.