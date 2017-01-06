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Брисбен. Свитолина уступила Плишковой

Украинка не сумела пробиться в финал турнира

  • 06.01.2017 16:02
  • 796 просмотров
  • 3 комментария
Метки
brisbaneinternational.com.au. Каролина Плишкова
© brisbaneinternational.com.au. Каролина Плишкова

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в финал турнира в Брисбене. В 1/2 она уступила Каролине Плишковой. Матч, длившийся чуть более часа, завершился победой чешской спортсменки в двух сетах - 6:2, 6:4.

Второй финалисткой стала француженка Ализе Корне, чья соперница (4-я сеяная, испанка Гарбинье Мугуруса) отказалась продолжить полуфинальный матч из-за травмы.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    brighi10
      brighi10, 06.01.2017 16:32
    0
    эх, как всегда, после топа идёт слив
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    ya_3
    online
      ya_3, 06.01.2017 16:35
    -1
    Трындеть меньше надо на каждом углу, а то радости были полные штаны... Неужели так тяжело спокойно воспринимать промежуточные победы и бурно радоваться только окончательному триумфу?
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    Владислав Похилый
    online
      Владислав Похилый, 06.01.2017 17:03
    +1
    Есть такое понятие как не удобный соперник. Вот не идет у нее с Радвой, Квитовой, Плишковой и все. Так само против Свитолиной очень сложно играть Кербер, Мугурусе, могут Роллан Гаросы выигрывать, а Свитолиной проиграть без шансов. Насколько я знаю Мугуруса все игры Свитолиной проиграла.
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