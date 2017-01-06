Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Екатерина Бондаренко турнир в Сиднее начала с победы

Екатерина Козлова покидает турнир после первого матча

  • 06.01.2017 15:43
  • 207 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Информационный портал Украины. Екатерина Бондаренко
© Информационный портал Украины. Екатерина Бондаренко
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на престижном турнире WTA Premier в Сиднее (Австралия) с призовым фондом 753 тыс долл.
 
В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии - 6:3, 3:6, 6:1.
 
А вот другая украинка - Екатерина Козлова на старте отбора проиграла австралийке Эллен Перес - 4:6, 4:6.
 
В квалификации мужского турнира АТР в Сиднее сыграет наш соотечественник Илья Марченко. В матче первого раунда он встретится с обладателем wild card австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

Источник — Укрінформ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.