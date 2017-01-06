Екатерина Бондаренко турнир в Сиднее начала с победы

© Информационный портал Украины. Екатерина Бондаренко

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй раунд квалификации на престижном турнире WTA Premier в Сиднее (Австралия) с призовым фондом 753 тыс долл.

В стартовом матче киевлянка обыграла Викторию Томову из Болгарии - 6:3, 3:6, 6:1.

А вот другая украинка - Екатерина Козлова на старте отбора проиграла австралийке Эллен Перес - 4:6, 4:6.

В квалификации мужского турнира АТР в Сиднее сыграет наш соотечественник Илья Марченко. В матче первого раунда он встретится с обладателем wild card австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

Источник — Укрінформ

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