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Свитолина — Кербер. Видеообзор матча

Как украинка Элина Свитолина обыгрывала первую ракетку мира

  • 05.01.2017 19:21
  • 260 просмотров
  • 0 комментария
Метки
AFP. Свитолина - Кербер
© AFP. Свитолина - Кербер

Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Брисбене, обыграв первую ракетку мира Анжелик Кербер. Вашему вниманию - обзор поединка:

Источник — Sport.ua

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