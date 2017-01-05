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Элина СВИТОЛИНА: «Полезно сыграть с Кербер на старте сезона»

Украинская теннисистка поделилась эмоциями после победы над первой ракеткой мира

  • 05.01.2017 16:18
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brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина
© brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина

Элина Свитолина прокомментировала победу над Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира WTA Primier в Брисбене.

«Анжелик играет очень хорошо, конечно, она очень уверена в себе после результатов в прошлом году. Поэтому я билась за каждый мяч. Надеюсь, зрителям понравилась наша игра. Всегда приятно хорошо начинать год, также полезно сыграть с Кербер на старте сезона. Матч с Плишковой? Это будет интересный поединок, у нее очень мощная подача», - сказала Свитолина.

Напомним, что в первом круге Свитолина одолела олимпийскую чемпионку Монику Пуиг, а во втором оказалась сильнее Шелби Роджерс.

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