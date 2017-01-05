Брисбен. Свитолина выходит в полуфинал, обыграв первую ракетку мира

Элина Свитолина выходит в полуфинал турнира в Брисбене, обыграв первую ракетку мира Анжелик Кербер!
22-летня харьковчанка сломила сопротивление 28-летней немки в трех сетах.
В первом сете Свитолина выиграла 6:4, сделав на один брейк больше соперницы, во втором ситуация изменилась с точность до наоборот – 6:3 в пользу Кербер.
Начало третьей партии осталось за немкой, когда она повела с брейком, но Элина не стушевалась, собралась и выиграла четыре гейма подряд!
Таким образом, счет в личных противостояниях стал 5:4 в пользу Анжелик Кербер.
В полуфинале Свитолиной предстоит встреча с шестой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой, у которой украинка ни разу не выигрывала еще (0:4 по личным встречам). Во втором полуфинале встретятся Гарбин Мугуруса и Ализе Корне.
Источник — Sport.ua
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