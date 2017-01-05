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Брисбен. Свитолина выходит в полуфинал, обыграв первую ракетку мира

Харьковчанка в трех сетах сломила сопротивление опытной немки

  • 05.01.2017 13:16
  • 1330 просмотров
  • 10 комментария
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brisbaneinternational.com.au
© brisbaneinternational.com.au

Элина Свитолина выходит в полуфинал турнира в Брисбене, обыграв первую ракетку мира Анжелик Кербер!

22-летня харьковчанка сломила сопротивление 28-летней немки в трех сетах.

В первом сете Свитолина выиграла 6:4, сделав на один брейк больше соперницы, во втором ситуация изменилась с точность до наоборот – 6:3 в пользу Кербер.

Начало третьей партии осталось за немкой, когда она повела с брейком, но Элина не стушевалась, собралась и выиграла четыре гейма подряд!

Таким образом, счет в личных противостояниях стал 5:4 в пользу Анжелик Кербер.

В полуфинале Свитолиной предстоит встреча с шестой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой, у которой украинка ни разу не выигрывала еще (0:4 по личным встречам). Во втором полуфинале встретятся Гарбин Мугуруса и Ализе Корне.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 05.01.2017 13:20
    +4
    Новина варта того щоб її поставили на головну! Шикарний матч від Елінки! Молодчинка!!!
    Ссылка
    dudya
    online
      dudya, 05.01.2017 13:21
    +1
    ruslan17c, 05.01.2017 13:20
    Новина варта того щоб її поставили на головну! Шикарний матч від Елінки! Молодчинка!!!
    Так стоит на главной в самом ТОП
    Ссылка
    Jeck
    online
      Jeck, 05.01.2017 13:22
    +3
    Браво Елінка
    Ссылка
    udman11
    online
      udman11, 05.01.2017 13:27
    +2
    Браво!
    Ссылка
    qukazen
    online
      qukazen, 05.01.2017 13:29
    +2
    Валідольний був матч. Кербер у другому сеті дуже потужно виглядала. Але вірив в Еліну до останнього
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 05.01.2017 13:43
    0
    когда будет проходить полуфинал?
    Ссылка
    Владислав Похилый
      Владислав Похилый, 05.01.2017 13:44
    0
    Мощное начало сезона! С чешками надеюсь в этом сезоне ситуация изменится, а то пока с ними не ладится игра у Эллины.
    Ссылка
    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 05.01.2017 13:46
    0
    dudya, 05.01.2017 13:21
    ruslan17c, 05.01.2017 13:20
    Новина варта того щоб її поставили на головну! Шикарний матч від Елінки! Молодчинка!!!
    Так стоит на главной в самом ТОП
    Коли я писав коментар на головній стояв біатлон
    Ссылка
    Олександр Панасюк
    online
      Олександр Панасюк, 05.01.2017 13:47
    +1
    Слава Світоліні!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.01.2017 13:55
    0
    Скорее всего, снова после выигрыша у топа завтра последует неудача. Тем более, Плишкова более неудобный соперник для Элины, чем Кербер. Но все равно старт сезона можно считать успешным. Пора прорываться в топ-10. Все предпосылки для этого имеются.
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