Элина Свитолина в напряженном матче одолела Шелби Роджерс

Украинская теннисистка Элина Свитолина на турнире в Брисбене одержала непростую победу над американкой Шелби Роджерс в 1/8 финала. Матч продлился почти 2,5 часа и закончился победой нашей теннисистки в 3 сетах.
Брисбен (Австралия), хард – 1/8
Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 7:5, 2:6, 7:5
В следующем раунде турнира Свитолина померяется силами с победительницей пары Анжелика Кербер - Эшли Барти.
Со следующей недели Свитолина поднимется выше 14-го места в мировом рейтинге, что станет рекордным достижением для украинского тенниса.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.