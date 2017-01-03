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Элина Свитолина в напряженном матче одолела Шелби Роджерс

Первая ракетка Украины прошла в 1/4 финала турнира в Брисбене

  • 03.01.2017 10:50
  • 818 просмотров
  • 1 комментария
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risbaneinternational.com.au. Элина Свитолина
© risbaneinternational.com.au. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина на турнире в Брисбене одержала непростую победу над американкой Шелби Роджерс в 1/8 финала. Матч продлился почти 2,5 часа и закончился победой нашей теннисистки в 3 сетах.

Брисбен (Австралия), хард – 1/8
Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 7:5, 2:6, 7:5

В следующем раунде турнира Свитолина померяется силами с победительницей пары Анжелика Кербер  - Эшли Барти.

Со следующей недели Свитолина поднимется выше 14-го места в мировом рейтинге, что станет рекордным достижением для украинского тенниса.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    iluha1993
      iluha1993, 03.01.2017 11:05
    +3
    Роджерс мощно играла, в стиле Макаровой(не удобная соперница для Элины). Но Элина справилась, очень радует уровень ее игры. Удачи, Элина!!!) У тебя все получится!
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