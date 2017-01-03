Элина Свитолина в напряженном матче одолела Шелби Роджерс

© risbaneinternational.com.au. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина на турнире в Брисбене одержала непростую победу над американкой Шелби Роджерс в 1/8 финала. Матч продлился почти 2,5 часа и закончился победой нашей теннисистки в 3 сетах.



Брисбен (Австралия), хард – 1/8

Элина Свитолина (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 7:5, 2:6, 7:5



В следующем раунде турнира Свитолина померяется силами с победительницей пары Анжелика Кербер - Эшли Барти.

Со следующей недели Свитолина поднимется выше 14-го места в мировом рейтинге, что станет рекордным достижением для украинского тенниса.

Источник — Sport.ua

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