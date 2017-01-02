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Элина СВИТОЛИНА: «В матче с Пуиг я хорошо подавала»

Первая ракетка Украины – о победе над пуэрториканкой Моникой Пуиг в Брисбене

  • 02.01.2017 11:30
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы над пуэрториканкой Моникой Пуиг на старте турнира в Брисбене со счётом 6:3, 6:3 и оценила свою следующую соперницу — американку Шелби Роджерс.

«Это было нелегко. Но мы были в одинаковом положении. Я старалась думать о том, что условия равны для всех и нужно просто сохранять позитивный настрой на протяжении всей встречи. В целом я сыграла уверенно, поэтому и победила.

Думаю, я надежно действовала на задней линии и хорошо подавала. Было непросто, так как Пуиг старалась вернуться в игру и отлично действовала на приеме. Я допустила не так много невынужденных ошибок, что очень хорошо, так как игра могла сложиться иначе, если бы я по-другому сыграла в паре моментов. Этот матч точно не был плохим.

В предыдущий раз наша игра с Роджерс прошла в упорной борьбе. Это будет очередной вызов для меня. Я буду сосредоточена на своей игре. Это будет новый день. Посмотрим, что он принесет», — цитирует Свитолину официальный сайт тура. 

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