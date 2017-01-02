Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Свитолина стартовала в Брисбене с победы над олимпийской чемпионкой

В первом матче сезона Элина добыла победу над Моникой Пуиг

  • 02.01.2017 10:46
  • 554 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира серии WTA International – Premier в Брисбене. В первом круге наша теннисистка, имеющая шестой номер посева, обыграла в двух сетах олимпийскую чемпионку Рио Монику Пуиг из Пуэрто-Рио – 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Свитолина записала на свой счет 3 эйса, шесть раз ошиблась при вводе мяча в игру и четырежды смогла реализовать брейк-поинты. У Пуиг в активе две подачи навылет, в пассиве 4 двойных, а также один выигранный гейм на приеме.

Во втором раунде раунде Элина Свитолина сыграет против 59-й ракетки мира американки Шелби Роджерс. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.