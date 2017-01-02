© btu.org.ua. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй круг турнира серии WTA International – Premier в Брисбене. В первом круге наша теннисистка, имеющая шестой номер посева, обыграла в двух сетах олимпийскую чемпионку Рио Монику Пуиг из Пуэрто-Рио – 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Свитолина записала на свой счет 3 эйса, шесть раз ошиблась при вводе мяча в игру и четырежды смогла реализовать брейк-поинты. У Пуиг в активе две подачи навылет, в пассиве 4 двойных, а также один выигранный гейм на приеме.

Во втором раунде раунде Элина Свитолина сыграет против 59-й ракетки мира американки Шелби Роджерс.

Источник — Sport.ua

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