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Брисбен. Бондаренко и Козлова прекращают выступления

Украинки не сумели преодолеть квалификацию

  • 01.01.2017 15:35
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На турнире серии WTA в австралийском Брисбене Украина понесла первые потери.

Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова не сумели пробиться в основнуюсетку соревнований. Бондаренко в трех сетах уступила Эйдже Мухаммад из США в трех сетах (4:6, 6:0, 1:6). Козлова также проиграла американке: Бетани Маттек-Сандс была сильнее - 6:3, 4:6, 6:2.

Леся Цуренко и Элина Свитолина свои выступления на турнире завтра.

Источник — Sport.ua

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