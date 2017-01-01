Елизавета II присвоила титул рыцаря Энди Маррею

© AFP. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей, бегун Мо Фара и жокей Ли Пирсон получили рыцарские титулы указом королевы Великобритании Елизаветы II, приуроченным к Новому году. Чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в семиборье Джессика Эннис-Хилл и чемпионка мира по академической гребле Кэтрин Грэйнджер тем же указом получили титул дам.

Велогонщики Джейсон и Лора Кенни, пловец Саша Киндред и наездники Шарлотта Дюжарден, Ник Скелтон и Софи Кристиансен стали командорами ордена Британской империи.

Бывший легкоатлет 87-летний сэр Роджер Баннистер получил орден Кавалеров почета.

Офицерами ордена британской империи стали боксер Николя Адамс, капитан женской сборной по хоккею на траве Кейт Ричардсон-Уолш, тренер футбольной сборной Уэльса Крис Коулмэн, гребцы Пит Рид и Эндрю Триггз Ходж, велосипедист Эд Клэнси, паралимпийцы Джоди Канди и Энн Данхэм, а также тренер по скачкам Джон Госден.

Всего в списке награжденных королевой более ста человек.

Год удался

Для 29-летнего двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея почетная приставка «сэр» стала венцом удачного 2016 года.

Февраль: впервые стал отцом. Его жена Ким Сирс родила дочь, Софию

Июнь: во второй раз стал чемпионом Уимблдона

Август: завоевал вторую золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Рио

Ноябрь: потеснил Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира

Декабрь: назван спортсменом года по версии Би-би-си

«Мечта, ставшая явью»

Мо Фара стал первым в истории Британии трехкратным олимпийским чемпионом, финишировав на Играх в Рио первым в забеге на 10 тысяч метров. Фара - уроженец Сомали, переехавший в Англию в восьмилетнем возрасте.

«Тот мальчик, что приехал сюда из Сомали, не зная ни слова по-английски, даже представить себе не мог, кем он станет - это мечта, ставшая явью», - сказал спортсмен.

Десятикратный чемпион Паралимпийских игр по конному спорту Ли Пирсон нес британский флаг на церемонии открытия Игр в Рио. Эта Олимпиада принесла ему 11-ю золотую медаль.

Ли Пирсон уже имел три ордена Британской империи, но присвоение рыцарского титула, по его словам, стало для него сюрпризом.

Источник — BBC

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