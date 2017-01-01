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Елизавета II присвоила титул рыцаря Энди Маррею

Теннисист Энди Маррей, бегун Мо Фара и жокей Ли Пирсон получили рыцарские титулы

  • 01.01.2017 15:17
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AFP. Энди Маррей
© AFP. Энди Маррей
Британский теннисист Энди Маррей, бегун Мо Фара и жокей Ли Пирсон получили рыцарские титулы указом королевы Великобритании Елизаветы II, приуроченным к Новому году. Чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в семиборье Джессика Эннис-Хилл и чемпионка мира по академической гребле Кэтрин Грэйнджер тем же указом получили титул дам.
 
Велогонщики Джейсон и Лора Кенни, пловец Саша Киндред и наездники Шарлотта Дюжарден, Ник Скелтон и Софи Кристиансен стали командорами ордена Британской империи.
 
Бывший легкоатлет 87-летний сэр Роджер Баннистер получил орден Кавалеров почета.
 
Офицерами ордена британской империи стали боксер Николя Адамс, капитан женской сборной по хоккею на траве Кейт Ричардсон-Уолш, тренер футбольной сборной Уэльса Крис Коулмэн, гребцы Пит Рид и Эндрю Триггз Ходж, велосипедист Эд Клэнси, паралимпийцы Джоди Канди и Энн Данхэм, а также тренер по скачкам Джон Госден.
 
Всего в списке награжденных королевой более ста человек.
 
Год удался
Для 29-летнего двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея почетная приставка «сэр» стала венцом удачного 2016 года.
  • Февраль: впервые стал отцом. Его жена Ким Сирс родила дочь, Софию
  • Июнь: во второй раз стал чемпионом Уимблдона
  • Август: завоевал вторую золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Рио
  • Ноябрь: потеснил Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира
  • Декабрь: назван спортсменом года по версии Би-би-си
 
«Мечта, ставшая явью»
Мо Фара стал первым в истории Британии трехкратным олимпийским чемпионом, финишировав на Играх в Рио первым в забеге на 10 тысяч метров. Фара - уроженец Сомали, переехавший в Англию в восьмилетнем возрасте.
 
«Тот мальчик, что приехал сюда из Сомали, не зная ни слова по-английски, даже представить себе не мог, кем он станет - это мечта, ставшая явью», - сказал спортсмен.
 
Десятикратный чемпион Паралимпийских игр по конному спорту Ли Пирсон нес британский флаг на церемонии открытия Игр в Рио. Эта Олимпиада принесла ему 11-ю золотую медаль.
 
Ли Пирсон уже имел три ордена Британской империи, но присвоение рыцарского титула, по его словам, стало для него сюрпризом.
 

Источник — BBC

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