Брисбен. Цуренко и Свитолина узнали соперниц по первому раунду

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Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA в Брисбене, где выступят Элина Свитолина и Леся Цуренко, а также через сито квалификации пытаются пробиться Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

Первой соперницей Свитолиной, которая получила шестой номер посева, в стартовом поединке станет чемпионка Олимпийских игр в Рио Моника Пуиг.

Лесе Цуренко соперница досталась не менее сильная Роберта Винчи.

Также в парном разряде выступят Элина Свитолина и Катерина Бондаренко.

Свитолина/Эррани – Стосур/Шуай

Бондаренко/Путинцева – Никулеску/Касаткина

Источник — Sport.ua

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