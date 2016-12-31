Брисбен. Цуренко и Свитолина узнали соперниц по первому раунду

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA в Брисбене, где выступят Элина Свитолина и Леся Цуренко, а также через сито квалификации пытаются пробиться Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.
Первой соперницей Свитолиной, которая получила шестой номер посева, в стартовом поединке станет чемпионка Олимпийских игр в Рио Моника Пуиг.
Лесе Цуренко соперница досталась не менее сильная Роберта Винчи.
Также в парном разряде выступят Элина Свитолина и Катерина Бондаренко.
Свитолина/Эррани – Стосур/Шуай
Бондаренко/Путинцева – Никулеску/Касаткина
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.