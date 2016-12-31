Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Брисбен. Цуренко и Свитолина узнали соперниц по первому раунду

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира

  • 31.12.2016 13:17
  • 127 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA в Брисбене, где выступят Элина Свитолина и Леся Цуренко, а также через сито квалификации пытаются пробиться Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

Первой соперницей Свитолиной, которая получила шестой номер посева, в стартовом поединке станет чемпионка Олимпийских игр в Рио Моника Пуиг.

Лесе Цуренко соперница досталась не менее сильная Роберта Винчи.

Также в парном разряде выступят Элина Свитолина и Катерина Бондаренко.

Свитолина/Эррани – Стосур/Шуай
Бондаренко/Путинцева – Никулеску/Касаткина

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.