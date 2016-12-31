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Брисбен. Бондаренко и Козлова преодолели и второй раунд отбора

Украинки вышли в финал квалификации

  • 31.12.2016 10:05
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Катерина Козлова и Катерина Бондаренко успешно преодолели и второй раунд отбора на турнире в Брисбене.

Козлова в своем втором матче на турнире обыграла американку Виккери – 6:3, 6:1, а Бондаренко разобралась с болгаркой Костовой – 6:1, 7:5.

За выход в финал украинкам предстоит встреча с Бетани Маттек-Сэндс (соперница Козловой) и Айжей Мухаммад (сыграет с Бондаренко).

Источник — Sport.ua

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