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Брисбен. Бондаренко и Козлова успешно стартовали в квалификации

Обе украинки одержали победы в стартовых поединках

  • 30.12.2016 11:29
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btu.org.ua
© btu.org.ua

Две украинки Катерина Бондаренко и Катерина Козлова успешно стартовали в квалификационном турнире соревнований в Брисбене.

Бондаренко в упорном поединке сломила сопротивление Ребекки Шрамковой из Словакии – 7:5, 4:6, 7:6, а Козлова в двух сетах разобралась с австралийкой Сарой Томич – 6:4, 6:4.

В следующем круге Бондаренко встретится с Элицой Костовой (136-й номер в рейтинге WTA), а Козлова с американкой Викери (136).

Источник — Sport.ua

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