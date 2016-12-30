Брисбен. Бондаренко и Козлова успешно стартовали в квалификации

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Две украинки Катерина Бондаренко и Катерина Козлова успешно стартовали в квалификационном турнире соревнований в Брисбене.

Бондаренко в упорном поединке сломила сопротивление Ребекки Шрамковой из Словакии – 7:5, 4:6, 7:6, а Козлова в двух сетах разобралась с австралийкой Сарой Томич – 6:4, 6:4.

В следующем круге Бондаренко встретится с Элицой Костовой (136-й номер в рейтинге WTA), а Козлова с американкой Викери (136).

Источник — Sport.ua

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