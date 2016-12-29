Серена Уильямс объявила о своей помолвке

© Luca Bruno/Associated Press. Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.

«Я пришла домой немного поздно. Меня ждала какая-то коробка и карета. Пункт назначения: Рим. Меня привезли туда, где мы впервые встретились. Круг замкнулся. Он сказал эти четыре слова, и я ответила «Да», - сказала 35-летняя Уильямс.

Источник — Сегодня Спорт

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