Серена Уильямс объявила о своей помолвке

Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Пара начала свои отношения в сентябре 2015 года. Оганян – один из основателей и совладелец сайта Reddit.
«Я пришла домой немного поздно. Меня ждала какая-то коробка и карета. Пункт назначения: Рим. Меня привезли туда, где мы впервые встретились. Круг замкнулся. Он сказал эти четыре слова, и я ответила «Да», - сказала 35-летняя Уильямс.
Источник — Сегодня Спорт
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