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Открытую тренировку Федерера посетили шесть тысяч зрителей

Не смотря на потери позиций швейцарец остается любимцем публики

  • 29.12.2016 15:10
  • 102 просмотров
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Hopman Cup
© Hopman Cup

Организаторы Кубка Хопмана предоставили жителям Перта возможность бесплатно посмотреть, как готовится к старту турнира Роджер Федерер. Накануне 35-летний теннисист прибыл в Австралию и уже в аэропорту успел пообщаться с прессой.

- Когда мне сказали, что билеты на все три матча сборной Швейцарии были распроданы, я подумал, что было бы неплохо организовать открытую тренировку. Не все турниры позволяют зрителям посещать центральную арену, но директор соревнований в Перте поддержал мою инициативу. Мне кажется, могло бы прийти больше детей и юных болельщиков, которым было бы интересно посмотреть как я играю. Но, если никто не придет, то это тоже нормально, - признался Федерер.

Однако, тренироваться при пустых трибунах швейцарцу не пришлось. Практически половина центрального корта Кубка Хопмана, который может вместить 15,5 тысяч зрителей, была заполнена. Роджер успел не только протестировать покрытие в Перте, но и ответить на вопросы организаторов, а также пообщаться с болельщиками.

Отметим, на прошлой неделе прямая трансляция тренировки Федерера в Дубае собрала более 800 тысяч просмотров в приложении «Periscope».

Кубок Хопмана-2017 стартует 1 января. Роджер Федерер и Белинда Бенчич проведут свои первые матчи на турнире 2 января, когда сборная Швейцарии сыграет с командой Великобритании.

Источник — Большой теннис Украины

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