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Элина СВИТОЛИНА: «Горжусь, что являюсь частью успехов Украины»

Первая ракетка Украины рассказала о своих карьерных целях

  • 29.12.2016 11:41
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Элина СВИТОЛИНА: «Горжусь, что являюсь частью успехов Украины»

Первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина хочет стать самой выдающейся украинской теннисисткой всех времен.

До сегодняшнего дня единственным представителем нашей страны, сыгравшем в финале турнира Большого Шлема в одиночном разряде является Андрей Медведев (финалист Ролан Гаррос 1999 года). Свитолина уже превзошла достижения Алены Бондаренко, Катерины Бондаренко и Наталии Медведевой.

«Моей следующей задачей является превзойти рекорд Андрея Медведева,- цитирует спортсменку news .com.au — Сейчас очень много девушек , которые очень здорово играют. То, чего я уже достигла, демонстрирует моим соотечественникам, что у молодых есть возможность добиться поставленных целей, если будешь упорно трудиться, и если тебе повезет.

Моя победа над Сереной Вильямс на Олимпиаде в прошлом году была особенным моментом для моей страны. Я горжусь тем, что являюсь частью спортивных успехов Украины.

В прошлом году Я работала с Жюстин Энен, но сейчас она беременна. Я с нетерпением жду сотрудничества с моим новым тренером — Габриэлем Упри. Он будет со мной, как в Брисбене, так и в Сиднее. Я рада играть на турнире в Брисбене. На всех соревнованиях я ставлю пере собой самые высокие цели.»

Добавим, что  Свитолина будет седьмой сеяной на турнире WTA Premier в Брисбене, стартующем 2 января. Харьковчанка уже находится в Брисбене и проводит свои первые тренировки.

 

Источник — Sapronov-tennis.org

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