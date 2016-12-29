Юрий Сапронов подписал контракт с 13-летней восходящей звездой тенниса

© sapronov-tennis.org, Любовь Костенко

Юрий Сапронов начал сотрудничество с 13-летней украинской теннисисткой Любовью Костенко. Предварительно договор рассчитан на 10 лет.

«Любовь Костенко — девочка, которая играет головой. Её будущее на 10 лет в надёжных руках, поверьте. Мы — я и моя команда — знаем как.

Спасибо родителям за доверие. Начинаем готовить смену Агнешке Радванской, Мартине Хингис и Каролин Возняцки. И главное — помощницу Элине Свитолиной для того чтобы в 2022 году выиграть Кубок Федерации.

Люба, путь длинен и труден. Будем вместе падать и вставать, чтобы идти к вершине. У тебя всё получится. Теперь ты Харьковчанка.

На ближайшие 10 лет. Но не забывай свой родной город Кривой Рог» — сообщил на своей официальной странице в Facebook Юрий Сапронов.

Справка:

Любовь Костенко (Украина)

Дата рождения: 28 марта 2003 года

В 2016 году провела 41 матч. 33 победы, 8 поражений

рейтинг до 14 лет — 22 (лучший 21), со 2 января де-факто станет 7-й

Выиграла все турниры Tennis Europe, проводившиеся в Украине:

(до 14 лет) Кубок Антея (Киев), Мемориал Черницкой (Харьков), Park Residence Cup (Одесса)

(до 16 лет) — Кубок Галичины (Львов)

Также стала финалисткой одного из пяти самых крупных турниров Tennis europe — Кубка Ветряной Мельницы в Велпе, Нидерланды. Эти соревнования входят в пятерку турниров, которые считаются своеобразными аналогами турниров Большого Шлема для 14-летних.

Источник — Sapronov-tennis.org

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