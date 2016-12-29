Брисбен. Бондаренко и Козлова узнали соперниц по квалификации

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В Брисбене состоялась жеребьевка квалификационного турнира WTA, который откроет новый теннисный сезон.

В отборе поучаствую две украинки. Катерина Бондаренко, лидер посева квалификации, встретится с Ребеккой Шрамковой (120-й номер в мире) из Словакии, а Катерина Козлова сыграет с обладательницей wild card Сарой Томич (489).

Матчи состоятся уже ближайшей ночью.

Источник — Sport.ua

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