Брисбен. Бондаренко и Козлова узнали соперниц по квалификации

В Брисбене состоялась жеребьевка квалификационного турнира WTA, который откроет новый теннисный сезон.
В отборе поучаствую две украинки. Катерина Бондаренко, лидер посева квалификации, встретится с Ребеккой Шрамковой (120-й номер в мире) из Словакии, а Катерина Козлова сыграет с обладательницей wild card Сарой Томич (489).
Матчи состоятся уже ближайшей ночью.
Источник — Sport.ua
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