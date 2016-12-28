Ана Иванович: «Не такой уж и плохой путь для простой девочки из Сербии

Полный текст заявления экс-первой ракетки мира, которая сегодня объявила об окончании спортивной карьеры.

«Дорогие болельщики,

после тринадцати лет профессиональной игры в теннисе, я приняла невероятно тяжелое решение завершить карьеру и не выступать на соревнованиях. Это было трудное решение, но в то же время есть много поводов порадоваться.

Я начала мечтать о теннисе в пять лет, когда увидела по телевизору Монику Селеш. Мои дорогие родители все время поддерживали меня на этом пути и к тому времени, когда я стала первой ракеткой мира в 2008 году, я поднималась на такие высоты, о которых даже не смела мечтать. Я завоевала 15 одиночных титулов WTA, трижды сыграла в финалах Шлемов, финале Кубка Федерации. Не так уж плохо для простой девочки из Сербии!

Но чтобы дойти до этих «высот» в любом профессиональном спорте нужно все время находиться в своей лучшей физической форме, а все знают, что у меня часто случаются травмы. Для себя, для своих болельщиков, для всех юных мальчиков и девочек, которые, возможно, смотрят мою игру, как и я в свое время смотрела Монику, я готова играть только тогда, когда в состоянии соответствовать собственным высоким стандартам. Этого я больше не могу делать, поэтому пришло время двигаться дальше.

Я бы хотела воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех моих замечательных болельщиков по всему миру, которые поддерживали меня на протяжении этого длинного и невероятного приключения. Мы вместе разделяли победы, поражения, улыбки и слезы. Спасибо за то, что всегда оставались со мной, независимо от результатов и верили в меня все эти годы.

Пока соревнования для меня окончены, теннис и моя любовь к игре будут продолжаться - я не исчезну с горизонта насовсем! С нетерпением жду новых испытаний и нового пути, который будет впереди.

Моей семье, менеджменту, спонсорам, болельщикам и друзьям, я благодарю вас за все.

С любовью, Ана».

29-летняя Ана Иванович свой последний матч в профессиональном туре провела в конце августа на Открытом чемпионате США. Сербка уступила в первом раунде Денисе Аллертовой из Чехии со счетом 6-7 1-6. Последний, пятнадцатый титул в карьере Иванович выиграла в 2014 году на турнире в Токио.

Источник — Большой теннис Украины

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