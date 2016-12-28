Ана Иванович завершила карьеру

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Сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры

«Я приняла решение завершить карьеру профессиональной теннисистки. Это было трудное решение, но у меня осталось много приятных воспоминаний.

И мне есть чем гордится: победа на «Ролан Гаррос» в 2008 году, 15 титулов WTA и звание первой ракетки мира», - сказала Иванович в видео-послании в сети Facebook.

Также 29-летняя сербка отметила, что останется в теннисе, но не в качестве игрока.

Источник — Facebook.com

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