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Ана Иванович завершила карьеру

29-летняя сербская теннисистка зачехлила ракетку

  • 28.12.2016 20:52
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sportpozitiv.ru. Ана Иванович
© sportpozitiv.ru. Ана Иванович

Сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры

«Я приняла решение завершить карьеру профессиональной теннисистки. Это было трудное решение, но у меня осталось много приятных воспоминаний.

И мне есть чем гордится: победа на «Ролан Гаррос» в 2008 году, 15 титулов WTA и звание первой ракетки мира», - сказала Иванович в видео-послании в сети Facebook.

Также 29-летняя сербка отметила, что останется в теннисе, но не в качестве игрока.

Источник — Facebook.com

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