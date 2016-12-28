Элина Свитолина не выступит на турнире в Дохе

Украинка стала лидером посева на соревнованиях серии WTA International, которые в 2017-м году примет Тайбэй (Тайвань). В текущем сезоне турнир был сыгран на кортах Гаосюна, а титул чемпионки достался Винус Уильямс.
Ранее в своем расписании Свитолина была заявлена на Премьер в Дохе (13-18 февраля), но теперь, как указано на официальном сайте теннисистки, сыграет на "Taiwan Open", который пройдет с 28 января по 5 февраля.
Действующая 14-я ракетка мира Элина Свитолина возглавила посев на турнире. Бороться за победу в Тайване также будут Каролин Гарсия, Анастасия Севастова, Элисон Риск, Мисаки Дои, Кристина Макхэйл, Катержина Синякова, Елена Янкович.
Сейчас лидер украинского тенниса готовится к старту Премьера в Брисбене.
Источник — Большой теннис Украины
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