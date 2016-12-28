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Четыре украинки сыграют на турнире в Брисбене

Лучшие теннисистки Украины открывают сезон

  • 28.12.2016 10:32
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Reuters
© Reuters

Четыре представительницы Украины подали заявку на участие в турнире WTA в Брисбене, который откроет новый теннисный сезон.

Элина Свитолина попала сразу в основную сетку и «посев». У нее 7-й рейтинг среди всех участниц соревнований.

Еще три – Цуренко, Бондаренко и Козлова, свой путь начнут в квалификации. Леся может попасть в основную сетку, в случае отказа кого-то из более рейтинговых.

Квалификация начнется уже 30-го декабря.

Источник — Sport.ua

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