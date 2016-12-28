Четыре украинки сыграют на турнире в Брисбене

Четыре представительницы Украины подали заявку на участие в турнире WTA в Брисбене, который откроет новый теннисный сезон.
Элина Свитолина попала сразу в основную сетку и «посев». У нее 7-й рейтинг среди всех участниц соревнований.
Еще три – Цуренко, Бондаренко и Козлова, свой путь начнут в квалификации. Леся может попасть в основную сетку, в случае отказа кого-то из более рейтинговых.
Квалификация начнется уже 30-го декабря.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.