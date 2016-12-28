Три украинки могут выступить на турнире в Сиднее

Официальный сайт турнира WTA в Сиднее обновил заявку игроков.
Среди заявленных теннисисток – три украинки. В основной сетке выступит Элина Свитолина, в квалификации заявлена Катерина Бондаренко.
Катерина Козлова заявлена второй запасной, на случай, если кто-то откажется от участия до старта турнира.
Турнир в Сиднее стартует 8 января.
Источник — Sport.ua
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