Три украинки могут выступить на турнире в Сиднее

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Вячеслав Шевчук завершил карьеру 10:06 — So_storoni Позже Вячеслав на протяжении нескольких лет играл за другие клубы, а в 2005-м вернулся в «Шахтер»...

Опрос. Выбираем лучшего спортсмена 2016 года вместе! 10:00 — alex8-48 Для меня есть два равноценных претендента- Чебан и Ломаченко,но победу я отдал Чебану так как поб... 09:52 — maslya І в двічі перемога Чабана пам'ятна тим що в фіналі Олімпіади Ріо 2016 він переміг Дем'янчука коли...