Ана Иванович объявит о завершении карьеры?

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович сообщила, что завтра сделает громкое заявление относительно своей будущей карьеры.

Болельщики тут же принялись рассуждать о том, что Ана объявит о завершении карьеры.

Сербка из-за травмы пропустила осеннюю часть сезона и к новому должна была вернуться, однако в прессе появилась информация о том, что ее возвращение откладывается.

Иванович пообещала сообщить важное решение на своей странице в Facebook в среду вечером.

Источник — Sport.ua

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