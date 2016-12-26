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Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель – превзойти рекорд Андрея Медведева»

Первая ракетка Украины рассказала о предстоящем сезоне

  • 26.12.2016 17:37
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btu.org.ua
© btu.org.ua

В 2016-м году Элина Свитолина установила национальный рекорд в украинском женском теннисе и закончила сезон на 14-й строчке в рейтинге WTA.

- Сейчас моя цель - это, конечно же, превзойти рекорд Андрея Медведева (экс-четвертая ракетка мира и единственный украинец, которому удалось сыграть в финале турнира Большого Шлема в одиночном разряде - прим.ред.), - говорит Элина в интервью австралийскому изданию «The Courier-Mail». В эти дни Свитолина продолжает подготовку к своему первому турнира сезона-2017 в Брисбене. - Сейчас много молодых теннисисток, которые очень хорошо играют. Я думаю, некоторым из нас просто нужно время.

Рада ли, что мои победы делают украинцев счастливее? Конечно, ведь это показывает моим молодым соотечественникам, что у них есть шансы добиться успеха при условии, если ты упорно работаешь и если тебе немного повезет. Победа над Сереной Уильямс на Олимпийских Играх стала особенным моментом для моей страны. Я счастлива, что являюсь частью спортивных успехов Украины.

Элина также прокомментировала начало сотрудничества с новой командой: во время межсезонья украинка рассталась со своим наставником Иеном Хьюзом. На протяжении уходящего сезона в качестве консультанта со Свитолиной работала и экс-первая ракетка мира Жюстин Энен.

- Сейчас Энен ждет второго ребенка, а в 2016-м году мы действительно проработали весь сезон, - продолжает Свитолина. - Теперь с нетерпением жду сотрудничества с Габриэлем Урпи и Тьерри Аскьоне. Габриэль будет со мной здесь, в Брисбене, и в Сиднее. Сейчас я готовлюсь к старту «Brisbane International» и, как и на любом турнире, ставлю себе самые высокие цели.

Турнир WTA Premier в австралийском Брисбене стартует 1 января.

Источник — Большой теннис Украины

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