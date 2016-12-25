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ФЕДЕРЕР: «Хотел бы видеть больше средств для борьбы с допингом»

Швейцарский теннисист считает, что проблема допинг-контроля очень актуальна в современном теннисе

  • 25.12.2016 19:13
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  • 2 комментария
Метки
roger-federer.org. Роджер Федерер
© roger-federer.org. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что необходимо увеличить затраты на борьбу с допингом.

«При тех деньгах, которые присутствуют в нашем спорте, на борьбу с допингом тратится очень мало средств. Мне это кажется логичным. В прошлом у нас были некоторые проблемы с допингом, правда это не было повсеместно. Но я хотел бы видеть больше средств, в этом нет никаких сомнений», - сказал Федерер.

Источник — ТАСС

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