ФЕДЕРЕР: «Хотел бы видеть больше средств для борьбы с допингом»

© roger-federer.org. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что необходимо увеличить затраты на борьбу с допингом.

«При тех деньгах, которые присутствуют в нашем спорте, на борьбу с допингом тратится очень мало средств. Мне это кажется логичным. В прошлом у нас были некоторые проблемы с допингом, правда это не было повсеместно. Но я хотел бы видеть больше средств, в этом нет никаких сомнений», - сказал Федерер.

Источник — ТАСС

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