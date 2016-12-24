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Инспекция ITF провела инспекцию проведения матча Украина – Австралия

Поединок состоится в Харькове

  • 24.12.2016 16:10
  • 168 просмотров
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Метки
sapronov-tennis.org
© sapronov-tennis.org

Все объекты проведения матча Кубка Федерации во Второй Мировой группе между сборными Украины и Австралии успешно прошли инспекцию ITF.

Таким образом поединок пройдет 11-12 февраля в Харькове, в ДС «Локомотив», а официальным отелем матча станет Su perior Golf&Spa Resort.

Источник — Sapronov-tennis.org

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