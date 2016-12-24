Инспекция ITF провела инспекцию проведения матча Украина – Австралия

Не могу понять( продал же Матоса, Шахова, Бойко, Гуйе, Матеуса, Зозулю, Федецкого,Бруно гаму и м...

Я конечно понимаю ваше возмущение,страна в нищете а они жируют,но есть одно но,они могут сказать:...

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает Акцент-банк аффилированным с ПриватбанкомА банк (Акцент-банк)...

Да татарин вообще такой несчастный, имел всю страну 15 лет. Пусть у@бывает вслед за Беней и Сурки...

Так їм і треба скотам!