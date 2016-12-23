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Андрей Медведев стал капитаном сборной Украины

Легендарный украинский теннисист будет работать с мужской командой

  • 23.12.2016 08:04
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ukrtennis.com
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На заседании Президиума Федерации тенниса Украины среди прочих насущных моментов рассматривался вопрос о назначении капитанов национальных сборных в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса на 2017 год. У руля женской команды остался Михаил Филима, а вот у ребят на этом посту был утвержден Андрей Медведев. Таким образом, лучший украинский теннисист в национальной истории станет юбилейным, десятым, капитаном нашей дружины в Кубке Дэвиса. До него эту обязанность исполняли: Михаил Филима, Орест Терещук, Владимир Богданов, Андрей Рыбалко, Юрий Черепов, Дмитрий Поляков, Александр Долгополов, Валерий Бурко, Герман Беньяминов.

Андрей Медведев выступал за национальную команду с первого матча, который независимая Украина провела в далеком нынче 1993 году. Продолжал выступать вплоть до 2001 года. Выиграл 22 встречи в одиночном разряде (проиграл – 4) и 11 в парном разряде (6). Из общего количества 33-х побед 18 Андрей одержал на грунте, 8 на харде и 7 на ковре. На открытом корте Медведев выиграл 26 поединков, в зале – 7.

Напомним, что свой первый матч Кубка Дэвиса в сезоне 2017 года Украина проведет во втором раунде, в период с 7 по 9 апреля против победителя пары Португалия – Израиль. Независимо от того, кто станет нашим соперником, играть будем на выезде. Наша команда посеяна под вторым номером.

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