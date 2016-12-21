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Украинка вышла в парный полуфинал турнира в Нави Мумбаи

Валерия Страхова поборется за выход в финал турнира ITF

  • 21.12.2016 22:26
  • 322 просмотров
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Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

23-летняя российская теннисистка Полина Монова и 21-летняя украинка Валерия Страхова стали участницами 1/2 финала соревнований категории ITF в Нави Мумбаи, переиграв в четвертьфинале соревнований украинку Веронику Капшай и Чи-Ю Су из Тайваня, - 7/5, 6/1.

Матч длился 1 час 3 минуты, за это время российско-украинский дуэт сделал шесть брейков и три двойные ошибки, тогда как их оппонентки реализовали три брейк-пойнта и дважды ошиблись на подаче. Прежде пары с друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в финал турнира в Индии Полина и Валерия сразятся с беларуской Светланой Пироженко и россиянкой Анастасией Прибыловой.

Источник — Gotennis.ru

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