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AUS Open. Юниоры. В основной сетке заявлены 4 представителя Украины

Была опубликована предварительная заявка на Открытый чемпионат Австралии среди юниоров

  • 21.12.2016 19:09
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sapronov-tennis.org
© sapronov-tennis.org

Была опубликована предварительная заявка на Открытый чемпионат Австралии среди юниоров. Основная сетка юношеского турнира стартует 21 января.

17-летний дончанин Никита Маштаков заявлен в основной сетке соревнований юношей.

16-летняя одесситка Даяна Ястремская, 14-летняя киевлянка Марта Костюк и 16-летняя одесситка Александра Андреева заявлены в основной сетке соревнований девушек.

Для Костюк и Андреевой это будет дебют на турнирах Большого Шлема среди юниоров. Маштаков играл в квалификации Открытого чемпионата США среди юниоров, а Ястремская является финалисткой юношесокго Уимблдона-2016  в одиночном разряде и Открытого чемпионата Австралии -2016 в парном.

Источник — Sapronov-tennis.org

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