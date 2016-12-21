Призовой фонд Australian Open составит 50 млн австралийских долларов

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Australian Open увеличил призовой фонд до исторического максимума в 50 млн австралийских долларов (36,2 млн долларов США), что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.

Победители в одиночном разряде получат по 3,7 млн, в то время как проигравший в первом раунде - 50000.

За последние 16 лет призовой фонд турнира вырос более чем в три раза - с 13,9 млн в 2001-м до 50 млн в 2017-м.

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