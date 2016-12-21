Петра Квитова перенесла операцию после нападения

© overbetting.net. Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова перенесла операцию на руке после перенесенного нападения, восстановление от повреждения займет по крайней мере три месяца. Об этом сообщил представитель чешской сборной по теннису Карель Тейкаль.

Во вторник теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку, которой держит ракетку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 5 тысяч чешских крон и скрылся.

«Повреждения серьезны, но Петра молода и сильна, поэтому нет причин говорить о том, что она завершит карьеру, - сказал Тейкаль. - Доктора проводили операцию на всех пяти пальцах левой руки, и поэтому она не сможет поднимать тяжести в течение трех месяцев».

Квитова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету бронзовая медаль Олимпиады-2016 и две победы на Уимблдоне.

Источник — ТАСС

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