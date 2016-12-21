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Петра Квитова перенесла операцию после нападения

Чешская теннисистка пропустит около трех месяцев

  • 21.12.2016 08:31
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  • 2 комментария
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overbetting.net. Петра Квитова
© overbetting.net. Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова перенесла операцию на руке после перенесенного нападения, восстановление от повреждения займет по крайней мере три месяца. Об этом сообщил представитель чешской сборной по теннису Карель Тейкаль.

Во вторник теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку, которой держит ракетку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 5 тысяч чешских крон и скрылся.

«Повреждения серьезны, но Петра молода и сильна, поэтому нет причин говорить о том, что она завершит карьеру, - сказал Тейкаль. - Доктора проводили операцию на всех пяти пальцах левой руки, и поэтому она не сможет поднимать тяжести в течение трех месяцев».

Квитова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету бронзовая медаль Олимпиады-2016 и две победы на Уимблдоне.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 21.12.2016 15:28
    0
    По ходу, Квітову мучили, раз рошкоджені усі пальці на сильній руці в плані гри в теніс. Мабуть, хотіли отримати більше грошей. Нелюди, одним словом.

    П.с. Петрі здоров'я і швидкого одуження.
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    Руслан Леон
      Руслан Леон, 21.12.2016 15:42
    0
    Та ні вона лівою рукою за ніж схопилася.
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