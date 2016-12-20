Двукратную чемпионку Уимблдона ранили и ограбили в собственном доме

© telegraf.com.ua

Экс-первая ракетка мира Петра Квитова стала жертвой разбойного нападения в собственной квартире.

Чешская теннисистка встретилась лицом к лицу с вооруженным грабителем. В ходе нападения преступник, вооруженный ножом, повредил руку Квитовой, однако больше серьезных травм не нанес.

По словам агента спортсменки, ее жизни ничего не угрожает.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.