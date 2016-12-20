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Двукратную чемпионку Уимблдона ранили и ограбили в собственном доме

Петра Квитова пострадала от нападения грабителя

  • 20.12.2016 16:22
  • 3743 просмотров
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telegraf.com.ua
© telegraf.com.ua

Экс-первая ракетка мира Петра Квитова стала жертвой разбойного нападения в собственной квартире.

Чешская теннисистка встретилась лицом к лицу с вооруженным грабителем. В ходе нападения преступник, вооруженный ножом, повредил руку Квитовой, однако больше серьезных травм не нанес.

По словам агента спортсменки, ее жизни ничего не угрожает.

Источник — Sport.ua

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