© ZN.ua. Элина Свитолина

По словам первой ракетки Украины, ее главная цель - попасть в топ-10 мирового тенниса.

«Конечно, главная моя цель состоит в том, чтобы быть в Toп-10, - сказала Элина Свитолина. - Я буду стараться провести нормальную подготовку в межсезонье на этот раз, буду работать очень тяжело как над физическим, так и над психологическим состоянием. Это все зависит от маленьких деталей, так что я буду пытаться работать над этим, внося небольшие изменения».





Источник — WTA

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