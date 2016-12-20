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Элина СВИТОЛИНА: «Цель на 2017-й год - Топ-10 мирового тенниса»

Украинская спортсменка поделилась планами на предстоящий сезон

  • 20.12.2016 13:45
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ZN.ua. Элина Свитолина
© ZN.ua. Элина Свитолина
По словам первой ракетки Украины, ее главная цель - попасть в топ-10 мирового тенниса. 
 
«Конечно, главная моя цель состоит в том, чтобы быть в Toп-10, - сказала Элина Свитолина. - Я буду стараться провести нормальную подготовку в межсезонье на этот раз, буду работать очень тяжело как над физическим, так и над психологическим состоянием. Это все зависит от маленьких деталей, так что я буду пытаться работать над этим, внося небольшие изменения».

Источник — WTA

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