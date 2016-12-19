Прогноз WTA: Свитолина поднимется в рейтинге на старте сезона

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Как одна из наиболее быстро прогрессирующих молодых звезд женского тура, 14-я ракетка мира Элина Свитолина не осталась довольна своими результатами в лучшем за карьеру сезоне. Украинка будет искать новый импульс, чтобы достичь еще больших успехов в 2017-м году.



ЭЛИНА СВИТОЛИНА: обзор сезона

Первую неделю года начала на 20-м месте в рейтинге WTA

Итоговый рейтинг: 14-е место (личный рекорд, впервые установила его 7 марта)

Яркие моменты сезона: титул в Куала-Лумпуре, финалы в Нью-Хейвене и Чжухае

Лучший результат на турнирах Большого Шлема: четвертый круг на Ролан Гаррос

Некоторые игроки придерживаются правила: «Если не сломано, не нужно чинить». Но Элина Свитолина не из их числа.



После своего лучшего сезона в карьере и побед сразу над двумя лидерами WTA, Свитолина, которая всегда стремится к развитию, анонсировала начало сотрудничества с новой командой. Обновленный тренерский штаб должен помочь теннисистке сломать финальные барьеры и утвердить ее место в высших эшелонах тура.



После загруженного межсезонья в 2015-м году, который помешал прогрессу Свитолиной на старте сезона, Элина вынесла уроки и к 2017-му году подходит с ясной целью.



- Конечно, главная задача - это быть в топ-10, - признавалась Свитолина во время интервью на Малом итоговом турнире в Чжухае. - На этот раз я постараюсь провести нормальное межсезонье, работать много и над физической подготовкой, и над психологической. Все дело в маленьких деталях, поэтому я буду стараться поработать над этим и внести небольшие изменения.



Что касается нового сезона, то 2017-й год лидер украинского тенниса начнет отдохнувшей и в выгодной позиции, чтобы добиться больших результатов. В первые два месяца сезона Свитолиной не нужно защищать много очков, а это значит, что Элина находится даже ближе к значимому скачку в рейтинге, чем кажется.

Источник — Большой теннис Украины

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