Би-би-си признала теннисиста Энди Маррея спортсменом года

© bbc.com. Энди Маррей

Британский теннисист, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Энди Маррей в третий раз признан спортсменом года по версии Би-би-си.

На втором месте расположился триатлонист Алистер Браунли, на третьем - конник Ник Скелтон.

«Это был отличный год для британского спорта, и я очень горжусь тем, что был частью этого», - сказал Маррей, выступая на церемонии вручения по видеосвязи из Флориды.

Спортсмен получил награду из рук чемпиона мира по боксу Леннокса Льюиса и поблагодарил всех своих поклонников, которые голосовали за его кандидатуру.

Ранее Маррея признавали лучшим спортсменом по версии Би-би-си в 2013 и 2015 годах.

29-летний Энди Маррей на сегодня является первой ракеткой мира в одиночном разряде и двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде.

Алистер Браунли завоевал золотые медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Источник — BBC

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