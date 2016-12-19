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Би-би-си признала теннисиста Энди Маррея спортсменом года

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Энди Маррей в третий раз признан спортсменом года

  • 19.12.2016 11:15
  • 153 просмотров
  • 4 комментария
Метки
bbc.com. Энди Маррей
© bbc.com. Энди Маррей
Британский теннисист, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Энди Маррей в третий раз признан спортсменом года по версии Би-би-си.
 
На втором месте расположился триатлонист Алистер Браунли, на третьем - конник Ник Скелтон.
 
«Это был отличный год для британского спорта, и я очень горжусь тем, что был частью этого», - сказал Маррей, выступая на церемонии вручения по видеосвязи из Флориды.
 
Спортсмен получил награду из рук чемпиона мира по боксу Леннокса Льюиса и поблагодарил всех своих поклонников, которые голосовали за его кандидатуру.
 
Ранее Маррея признавали лучшим спортсменом по версии Би-би-си в 2013 и 2015 годах.
 
29-летний Энди Маррей на сегодня является первой ракеткой мира в одиночном разряде и двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде.
 
Алистер Браунли завоевал золотые медали на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Источник — BBC

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Комментарии
    Ігор Мікула
      Ігор Мікула, 19.12.2016 12:12
    0
    Би-би-си -
    Ссылка
    Милябой
      Милябой, 19.12.2016 12:20
    0
    би-би-сиська признала Марея? А почему не Джоковича
    Ссылка
    H4des
      H4des, 19.12.2016 14:07
    0
    Милябой, 19.12.2016 12:20
    би-би-сиська признала Марея? А почему не Джоковича
    Наверное потому что Маррей 1ый в АТП ?
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    shakhtarforever
      shakhtarforever, 19.12.2016 17:31
    0
    H4des, 19.12.2016 14:07
    Милябой, 19.12.2016 12:20
    би-би-сиська признала Марея? А почему не Джоковича
    Наверное потому что Маррей 1ый в АТП ?
    Тому що це Британія.
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