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Элина Свитолина перечислила 65 тысяч гривен на благотворительность

Первая ракетка Украины поддержала программу своего спонсора

  • 13.12.2016 21:24
  • 701 просмотров
  • 3 комментария
Метки
sapronov-tennis.org
© sapronov-tennis.org

Элина Свитолина, 14-я ракетка мира, лучшая украинская теннисистка решила присоединиться к проекту благотворительного фонда президента «Superior Golf &Spa  Resort» Юрия Сапронова «Подари сердце детям».

Уже много лет фонд финансирует операции для детей с врожденным пороком сердца.

Благодаря этим операциям сотни ребят получили возможность полноценно жить.

Свитолина поддержала программу своего многолетнего спонсора. Она, как никто другой, понимает, что значит для человека получить шанс в жизни.

Первые деньги — 65 тысяч гривен — были перечислены теннисисткой в центр детской кардиологии института общей и неотложной хирургии.

Источник — Sapronov-tennis.org

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Комментарии
    Sergey Sergio
      Sergey Sergio, 13.12.2016 22:27
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    дай бог чтобы этот фонд помогал детям,а не отмывал бабло бизнеса
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    joystick2011
      joystick2011, 14.12.2016 10:01
    -2
    Найди фонд и посмотри. Потом пиши глупости.
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    Miro Run
      Miro Run, 14.12.2016 10:25
    +3
    в морі ідіотизму таке світле обличчя-приємно
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