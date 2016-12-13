Элина Свитолина перечислила 65 тысяч гривен на благотворительность

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Элина Свитолина, 14-я ракетка мира, лучшая украинская теннисистка решила присоединиться к проекту благотворительного фонда президента «Superior Golf &Spa Resort» Юрия Сапронова «Подари сердце детям».

Уже много лет фонд финансирует операции для детей с врожденным пороком сердца.

Благодаря этим операциям сотни ребят получили возможность полноценно жить.

Свитолина поддержала программу своего многолетнего спонсора. Она, как никто другой, понимает, что значит для человека получить шанс в жизни.

Первые деньги — 65 тысяч гривен — были перечислены теннисисткой в центр детской кардиологии института общей и неотложной хирургии.

Источник — Sapronov-tennis.org

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