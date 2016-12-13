Кербер и Маррей - лучшие по итогам сезона в теннисе

© Анжелик Кербер, img.gazeta.ru

Анжелик Кербер и Энди Маррей стали лучшими теннисистами по итогам 2016-го года.

Кербер и Маррей являются первыми ракетками мира на текущий момент, завоевав это звание под конец сезона.

Анжелик выиграла в этом сезоне Australian Open и US Open, а Маррей – Уимблдона, Олимпиады и других менее престижных турниров.

Источник — Sport.ua

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