Элина Свитолина определилась с новым тренерским штабом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина определилась со своим тренерским штабом на предстоящий теннисный сезон.

После завершения сотрудничества с Иеном Хьюзом в минувшем сезоне, команда харьковчанки пополнилась не менее звездными специалистами.

В тренерский штаб Свитолиной войдет опытнейший тренер Габриэль Урпи. За свою тренерскую карьеру испанский наставник успешно поработал с Аранчей Санчес-Викарио (экс-первой ракеткой мира в одиночном и парном рейтингах), которая за время их сотрудничества выиграла два титула Большого Шлема в одиночном разряде и три в парном, Кончитой Мартинес (под руководством Урпи дошла до финала Australian Open и стала победительницей Кубок Федерации), а также с Флавией Пеннеттой (в этот период итальянка впервые в карьере попала в топ-10 рейтинга WTA).



Также к команде Элины Свитолиной, в качестве специального консультанта, присоединится известный в прошлом французский теннисист, а ныне тренер, имеющий опыт работы с игроком топ-10 АТР - Тьерри Аскьоне.



Кроме того, в обновленной команде Элины появится и новый спарринг-партнер - Эндрю Беттлс, британский теннисист, который ранее сотрудничал с экс-первой ракеткой мира Аной Иванович.



Оливер Фаулс, фитнесс-тренер Свитолиной, продолжит работу в команде украинки.



Добавим также, что новая команда Элины Свитолиной, в эти дни начинает совместную работу во Франции. Подготовка к старту сезона пройдет частично в Европе, а продолжится, с целью лучшей акклиматизации, в Австралии, где уже 02 января Элина сыграет на первом турнире в Брисбене.

Источник — Sport.ua

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