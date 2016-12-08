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В основной сетке Australian Open выступят четыре украинки

Сеянной будет только Элина Свитолина

  • 08.12.2016 13:41
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tennisnews.com.ua
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Определен состав участниц основной сетки первого турнира категории Grand Slam в 2017 году -Australian Open.

На данный момент известны имена 108 теннисисток – это без учета победительниц квалификации и обладательниц wild card. В основную сетку турнира попали четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

«Сеянной» из украинок будет только Элина Свитолина, занимающая 14-е место в рейтинге WTA.

Источник — Sport.ua

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